Nädala kaja: püüd leida kõiges head

Möödunud nädalavahetusel sai korraks päevitada. Koduaias muru niites ja toimetades sain isegi kergemat sorti päikesepõletuse, mis nüüd viimaks üle minema hakkab. Sel nädalal on sadanud pidevalt vihma, puhub jahe tuul ja seesugune ilm paistab jätkuvat ka uue nädalal.



Ei maksa viriseda, et ilm on paha. Õnneks ei tekita selline varasügisesega sarnanev ilm põletusi, inimesed saavad südamerahus jope selga panna ja aiatöid teha.



Tööl on üldse väga hea olla, sest puudub tung õue või randa kippuda. Lausvihmade ajal jäävad väisamata ka igasugused välikontserdid ja vabas õhus teatrietendused, arvestades aga, kui palju selline rõõm maksab, on kokkuhoid märkimisväärne, nii et vihmane ja külm suvi mõjub soodsalt ka rahakotile.



Lõppeva nädala kuumim teema on kindlasti olnud Aqva spordikeskuse fookuse ümbersuunamine reketialadelt elektrikartidele. Tenniseringkonnad on löödud, sest kui peres on ikkagi tennisehuvilisi ja spordialaga tegelemisse on investeeritud, siis tabab selline uudis löögina allapoole vööd. Mis edasi saab? Mis on veel argumendid, et Rakverest mitte suuremasse linna kolida?



Vaatame asja positiivset poolt. Motohuvilistel lastel ja täiskasvanutel on nüüd kindlasti põhjust rõõmustada. Oleneb, kuidas kogu süsteem tööle hakkab, aga kindlasti on üksjagu neid, keda kardirajal kihutamine köidab rohkem kui reketiga palli toksimine. Võiks isegi öelda, et keegi kaotab, keegi võidab.



Nii, nüüd peaks positiivset meelestatust küllalt olema ja saab naasta vana hea ajakirjandus-ainult-vingub-stiili juurde, et öelda: tegelikult tahame suvel ilusat sooja ilma, et pimedat talve kergem taluda oleks.