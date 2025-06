Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Võitjate autasustamine on peopäevil, suure võidu 30. aastapäevale ja Nõukogude Eesti 35. sünnipäevale pühendatud laulu- ja tantsupeol Tallinnas. Nüüd aga mõni sõna iseloomustuseks Rakvere Internaatkooli tantsurühmale Maie Oravalt: «See on alles noor kollektiiv, kus pooled tantsivad esimest aastat. Osa neist on esinenud väiksemate soolotantsudega ka varem. Praeguses koosseisus töötab rühm alles möödunud aasta novembrikuust. Laureaadiks tulemine oli meile üllatus, ei osanud loota, tahtsime ainult hästi esineda. Segarühmadega ei armastata koolides eriti tegelda, poisse on raskem tantsima panna. Siiski oli meie rajoon C-segarühmade osas esindatud viie kollektiiviga: Kadrina ja Tamsalu keskkooli, internaatkooli, pioneerimaja laste- ja Simuna täiskasvanute rühm. Lapsed tantsisid rõõmsameelselt, seesmise säraga. Sellega olid nad teistest üle. Arvestati ka rühmaga tehtud kasvatustööd. Lastele on saavutatu innustuseks. Kool aga lubas neid huvitava ekskursiooniga premeerida.»

Kui hulk komisjoniliikmeid Miila seltsimaja teise korruse põrandas olevale klaasile astus, täitus maja elevusega. Kuulda võis võrdlusi Tallinna teletorni põrandaaknaga. Kuigi Miila seltsimaja on märksa madalam ning põrandaaknast võib näha vaid alumise korruse saali, ajas see elevile komisjoniliikmed, kes mööda Eestimaad ringi käivad, et välja selgitada tänavune aasta küla. Et Miila on üks viieteistkümnest kandidaadist, käis komisjon kolmapäeval küla oma silmaga kaemas. Enda tegemistest kõnelevaid külaelanikke oli kohale tulnud palju. Eriti rohkesti askeldas maja sees ja ümber lapsi. Aga see ongi normaalne, sest pea kolmandik Miila elanikest on lapsed. Külaelu eestvedaja Katrin Kärner rääkis, et ühise külaplatsi ja -maja rajamisega alustati kümmekond aastat tagasi. Kunagi asus samas paigas jõukas talu, kuid küüditamine ja sõda tegid Miila külaga oma töö. Kui enne sõda oli asulas inimesi saja ringis, siis praegu on neid vaid ligi 40. Endise talu hobusetallist on aga saanud uhke seltsimaja. Seegi valmis külaelanike algatusel. Et maja tuleb ise ülal pidada, mõeldi juba selle taastamisel ökonoomsuse peale. Nii paigaldati majast mõnesaja meetri kaugusele kaks tuulegeneraatorit. «1930ndatel oli ka samas kandis tuuleveski, see andis meile julgust,» ütles Kärner. Aga külaelu ei piirdu ainult seltsimaja ja külaplatsiga, elu käib ka mujal. Nii viidi komisjoni liikmed Laane Agrosse, kus peetakse lihaveiseid. Lisaks lihaveistele kasvatatakse külas teravilja – sellega tegeleb perekond Rebane. Järgmisena viis tee Kurestiku tallu, kus külalisi tervitas lõõtsamänguga Martin Müller. Veidi eemal kuuri all näitas oma oskusi küla sepp Aadu Tõevere.