Tapa vald jäi eelmisel aastal 1 243 000 euroga miinusesse

Millest nimetatud kahjum on tekkinud?

Antud juhul käib siis jutt konsolideeritud tulemiaruandest. Kui vaadata kulukomponente, siis üks nendest on amortisatsiooni arvestus. Igale põhivara liigile on kinnitatud amortisatsiooninormid ja kasulik eluiga. Samuti on üks arvestuslik kulukomponent puhkuse reservi arvutamine. Kui me 1 243 000-eurose kahjumi puhul elimineeriksime amortisatsioonikulu 2 657 000 eurot, siis ei ole ju tulemiaruanne kahjumis. Tulemiaruanne ei ole samastatav eelarve aruandega.