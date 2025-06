JAANIDE EEL: koolijuht, kirikuõpetaja ning kultuurikorraldaja - mis nad jaaniajal teevad?

Plaane peetakse varakult, ja kui need pole vihma tõttu täituma määratud, tulevad uued plaanid.



​Martti Marksoo, Rakvere reaalkooli juht, kõhkles välja ütlemast, et uueks õppeaastaks on koolis kõik õpetajad olemas – nii see praegu on, aga ära sõnuda ta head olukorda ei tahaks. "Sellest sõltubki tihtilugu, mis tundega koolijuht puhkama jääb," lausus ta. "Paaril viimasel aastal olen terve puhkuse aja pidanud värbamismõtetega tegelema."



Rakvere reaalkooli juht mõtiskleb ettevaatlikult, et ehk saab jaaniajal töömõtteist prii olla. Foto: Vladislav Musakko





​Sel aastal näib, et nende muredega suve rikkuma ei pea, ning sestap on Martti Marksoo lootusrikas, et jaaniõhtu laste ja lastelastega tuleb igati hea. "Teeme tuld oma koduõues. Väikeste lastega ju suurele külapeole ei lähe. Meil on oma lõkkealus ja vihma puhuks katus ka. Sööme-joome."



​Kui Martti Marksoo võiks valida kõigi inimeste seast maailmas, olgu siin- või sealpool taevapiiri, kellega tahaks ta jaaniööl lõkke ääres istudes juttu puhuda, kelle ta valiks? "Oma isa," sõnab ta väikese pausi järel. "Teda enam elavate kirjas ei ole."



​Ahto-Lembit Lehtmets, kes jaanipidusid tegelikult üldse ei armasta ja vabast tahtest neil ei käikski, on pidanud kuus aastat neid siiski korraldama ning teinud seda edukalt. "Kui saaks, läheks hoopis väikese sõprade ringiga metsa," teatas Kadrina kultuurielu juht ja mees, kelle karm kandev vokaal on tuntud ansamblist Loits.

Ahto-Lembit Lehtmets võtaks heameelega sõbrad kaasa ja veedaks jaaniõhtu metsas. Foto: Vladislav Musakko





"Mul on metsas üks hea koht, kuhu eriti tihti ei jõua. Sõpru on mul igasuguseid, nii et ei tea, kas just black metal sinna jaanimuusikaks sobiks, aga samas, miks mitte." Kõige-kõige rohkem soovib mees veeta kummaliselt valge öö aga hoopis oma elukaaslasega.



​Tihe tööpäev on 23. juunil, võidupühal, ka Viru praostil Tauno Toompuul, kes täidab siis kaplani ülesandeid, muu hulgas süütab küünlad Tõrma kalmistul nii missioonidel langenud kui ka vabadussõjas hukkunud sõdurite kalmudel. "Õhtul oleme küllap perega maal, vanematekodus Sööme-joome. Võimalik, et käin jaanipäeval jumalateenistusel mõnes ristija Johannesele pühendatud kirikus," ütles Toompuu.



Tauno Toompuu, kes võidupühal kaplanitööd teeb, soovib järgmise õhtu veeta vaid lähedastega ja lühikese öö järel ära näha päikesetõusu. Foto: Ain Liiva