JAANIDE EEL: muusik Tiia Paistil on unistuste lõkkekaaslane

​"Lapsepõlves käisime külajaanikul, kus pillimees oli minu isa," meenutas ta. Tolleaegseist jaanipidudest on tal meeles nii saunategu enne pidu kui ka köievedu ja muud mõõduvõtud lõkkeplatsil. Kuid veel on tal meeles jaaniaeg, mis jääb 38 aasta taha. "Siis armusin esimest korda," ütles Tiia Paist. "See udu ja kastese mulla lõhn on tänaseni meeles."

"Üks unistus on ka," sõnas Tiia Paist. "Istuda lõkke ääres kordki nii pikki tunde, et üldse kiiret pole, koos Marko Matverega. Vestelda elust, reisidest, muusikast, mustlastest ja paljust muust. Me ilmselt ka laulaksime. Ja see laul ei oleks „ Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi“, vaid „ Seal metsa all seisis üks suvitusmaja“ ja Virve Kösteri loodud „ Jaaniöö valss“."