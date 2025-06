GALERII Võidupüha tähistamine algas pärgade asetamisega Viru-Jaagupi kalmistul

"Meenutada seda teekonda, mis viis vabaduseni – eeskätt muidugi neid, kes võitlesid eesliinil ja andsid oma elu Eesti vabaduse eest, aga me ei tohi kindlasti unustada ka neid, kes olid tagalas," lausus Vinni vallavanem Erki Savisaar.

Suurel pidupäeval rõhutas Savisaar, et Eesti vabadus peab jääma kestma, kuid unustada ei tohi ka neid, kes kunagi eesti rahvale kannatusi põhjustasid. "Mäletagem ja mälestagem neid kaugeid aegu," sõnas vallavanem.

Kaitseliidu esindaja sõnul on oluline austada kõiki neid, kes on Eesti vabaduse eest võidelnud. "See maa on sajandeid toitnud ja kaitsnud eesti rahvast. Mul on suur soov, et me kõik koos suudame vabadust hoida – kaitsta oma kodusid, oma rahvast ja oma peret." Ta lisas, et on kujunenud kauniks traditsiooniks, et kaitseliitlased toovad võidutule maakondadesse, et õhtul süüdata jaanituled, pidada pidu ja meenutada esivanemaid.

Vinni vallavolikogu esimees Evelin Poolamets tõi esile, et eestlastel ei ole palju päevi, mida rõõmsalt tähistada, ärevad olukorrad Ukrainas ja Iraanis teevad inimesed ka siin murelikuks. "Ma arvan, et enne meid on peetud palju kõnesid, kus on öeldud, et inimesed on nii targad, et enam ei pea muretsema, et kuskil võiks veel sõda olla," lausus Poolamets. Tema sõnul on osa lootusest, et oleksime tõesti nii targaks saanud, et tulevikus õnnestuks vältida sõjakonflikte, kadunud.

"Me võime isegi kaotada vabaduse, aga seda võidupäeva ei saa keegi meilt ära võtta. Kui me oleme kord suutnud ennast vabaks võidelda, siis just see võidupäev hoiabki meis lootust, et me oleme võimekad ja suudame, kui vaid tahame," rõhutas Poolamets.