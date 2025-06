Õige ravitee tegemiseks tuleb teada mõndagi

«Ravimtaimi tuleks korjata kuiva ilmaga ning enamiku taimede puhul sobib just ennelõunane aeg, kui hommikune kaste on ära kuivanud, ent päike ei ole veel liialt kuum,» kõneles Sepp. Seda lihtsal põhjusel, et niiske taim võib kergelt hallitama minna ja ka selle kuivatamine võtab oluliselt kauem aega. Keskpäevase päikese mõjul lenduvad aga eeterlikud õlid, mis on taimes tihtipeale ka toimet kandvad ained, taimest välja. «Ööga jõuab taim oma koostise kenasti taastada,» selgitas ta.