Ööl vastu jaanipäeva põles Ilumäel saun täiesti maha

Jaanipäeva, 24. juuni hommikul kell 6.46 anti teada, et Haljala vallas Ilumäe külas on öösel saun maha põlenud ja põlengukoht suitseb veel kergelt. Kohale sõitnud Loksa päästjad leidsid eest täiesti maha põlenud sauna, ainult korstnajalg seisis veel püsti. Päästjad kustutasid põlengu lõplikult. Tulekahju põhjus pole teada, kuid teada on, et eelmisel päeval oli pererahvas sauna kütnud.​