Meie suureks laulu- ja tantsupeoks ehtides tasub mõelda tähendusega esemetele

Laulu- ja tantsupeoaasta kannab endas elevust, pidulikkust ja ootusärevust. Rõkkava laulu ja täpsete tantsusammude kõrval on koht ka silmailul. Rahvarõivaste kirevus on meie silmale kui käsitöökunsti kontsentraat ja toob meie juured meile lähemale, kui need on argipäeval. Kuidas end ka rõivastuse ja ehetega peomeeleollu viia ning mismoodi kasutada elemente nii, et peorõivas oleks iseoma, ja mil moel sünnivad mustritest lood, kõneleb Tanel Veenre.