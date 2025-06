Hea tervise nimel jooksma, aga õigesti

Jooksmine on kõndimise kõrval üks loomulikumaid liikumisviise. Lisaks on see kõigile kättesaadav ning võrdlemisi soodne spordiala, millega tegeleda. «Suurim kuluartikkel on korralik jooksujalats, mis on ka väga oluline vigastuste ennetamiseks,» sõnas Andrus Lein, kes on pikamaajooksuga tegelenud juba üle 30 aasta.