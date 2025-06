Juhtkiri: kooli lõpp medalisajus

Ilmselt on medali saamiseks mingid kriteeriumid, mida õpilane peab täitma. Mitte väga ammu oli üks-kaks kuldmedalit koolile üsna märkimisväärne sündmus. Nüüd loetakse medaliste kümnetega. Tekib küsimus, kas aastatega on läinud nõudmised väiksemaks või – loodetavasti – lapsed palju tublimaks, andekamaks, sihiteadlikumaks. Igasugune medal on eelkõige tunnustus ja ka eneseusu kergitaja. Ülikooli pääsemiseks vajalik akadeemiline test on ettevõtlikumatel nagunii tehtud juba ammu enne lõpueksameid ja medaleid.

Mitte et keegi sooviks medalite sära tuhmistada, ent sellegipoolest on vajalik silmas pidada, et medaleid ei määra mitte haridusministeerium ning neid ei mõõdeta kallihinnaliste pallidega nagu riigieksameid, vaid medal nagu ka medalist on oma kooli nägu. Ei ole harvad juhtumid, kus kooli lõpetamise serval avastab keegi, et medalikandidaadil on tee peal risti ees üks hinne, mille ta sai näiteks kümnendas klassis, aga mis trükitakse ära ka lõputunnistusel: see hinne kannab kõik medalilootused nelja tuule poole. Aga et tegu on tubli noorega, ei taheta teda siiski kurvastada ning nii antakse talle luba see mõne aasta tagune viltuvedamine joonde ajada.