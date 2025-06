Kiri: Iseoma Virumaa

Mina teen veel ühe täiesti tasuta pakkumise, et Virumaa bränd võiks olla sarnaselt tänavuse laulupeo pealkirjale «Ise­oma Virumaa» või lühem variant «Viruoma» ja tunnuslause võiks olla «Viru veri ei värise ja takune särk ei kärise». Aga kui virupärane, siis virupärane. Eks aeg näitab, kas rahvas võtab selle omaks ja kui palju külalisi ja uusi turiste see meile juurde toob.

Mina kirjutasin Delfisse arvamusloo teemal «Teeme koos Eesti väikelinnad suureks». See ei ilmunud. Küllap selle tõttu, et see rääkis peamiselt Rakvere linna probleemidest, kuigi ma püüdsin öelda, et Eesti väikelinnad võiksid olla nagu suur suguselts, kus iga linlane panustab vastavalt oma võimalustele kodulinna arengusse, et kõigil oleks seal parem elada.