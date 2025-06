Repliik: arstiabisüsteem vajab vaheetappi

Probleemi pillutatakse EMO ja perearstide vahel, ja õigus tundub olevat mõlemal. Kui ikka pühapäeva lõuna ajal hakkab näiteks radikuliit nii hullult piinama, et omal jalal ei saa vetsugi mindud, siis ei tahaks ju veel üht ööd valu kannatada, kuigi tõsi ta on, et see ei ole erakorraline sündmus, elu ohus pole.