Rakvere veekogud pakuvad silmailu, mitte suplusvõimalust

"Esiteks on Supeluse tiigile LIFE CleanEST projektiga paigaldatud ujuvsaared, mille peale ronida ei tohiks, sest on oht saared rikkuda ja tekitada ka kehavigastusi. Projekt kestab 2029. aastani. Teiseks, veepinnale tekkiv püdel hõljum, mis muutub suviti veetemperatuuri tõustes eriti rohkeks ja mille eemaldamine on väga keeruline. Kolmandaks on Supeluse tiigi põhi terves ulatuses taimedega kaetud, mis võivad ujujatele ohtu kujutada. Neljandaks, veekogu sügavus: ametliku supluskoha maksimaalne sügavus "Nõuded suplusveele ja supelrannale" määruse kohaselt tohib olla kuni 1,8 meetrit. Tiikide rajamise projekti kohaselt on tiigi sügavus kaldale juba väga lähedal 2–2,2 meetrit, lisaks on tiigipõhjas ujujaid ohustavad kivid," loetles Kõue.