Oleg Gross ostis helikopteri

«Ettevõte saab tänavu 25-aastaseks ja oleme oma arengus nii kaugele jõudnud, et võib seda lubada,» märkis OG Elektra omanik Oleg Gross, kes lubas kopterist ja oma ettevõtte käekäigust pikemalt rääkida siis, kui lennuaparaat on Rootsist spetsiaalse litsentsiga firmast värvimiselt tagasi tulnud.

Praegu seisab tehasevärvides kopter Lepnal OG Elektra tootmishoonete juures, kuhu ehitatakse parasjagu ka angaari.

Tegemist on suurima mahutavusega ühemootorilise kopteriga, mis on valmistatud Prantsusmaal ja mida kasutatakse palju näiteks meditsiiiniteenistuses. Paari aasta vanusena on sellise mudeli hind suurusjärgus kuni kolm miljonit dollarit.

Ekspert: paremat erakopterit pole

Postimeest konsulteerinud kogenud lennundusekspert, ja seda just helikopterite alal, rääkis, et ärimehe tuliuus kopter ei ole ainulaadne mitte ainult Eestis, vaid ka näiteks Skandinaavias.

«Ütleme nii, et paremat erakopterit osta ei anna,» rääkis ekspert, kes palus oma nime mitte avaldada. «See kopter on täielik tipp – turvaline, kiire, mugav, kaasaegne, vaikne. Ta on kõike,» loetles ekspert, lisades, et see kopter sõidab iga ilmaga nii öösel kui päeval.

Ta on kindel, et see on Eestis esimene sellisel tasemel erakopter. Ka Skandinaaviast seda naljalt ei leia, võib-olla vaid paar üksikut vanemat kopterit. «Siin on tegu tuliuue masinaga, otse tehasest,» kirjeldas ta.

Eksperdi hinnangul jääb kopteri hind vahemikku 2-4 miljonit eurot. Tegelik hind oleneb sellest, milliseid lisasid on Gross kopterile lasknud panna. Näiteks, kas istmekatted on tavalisest nahast või seemisnahast. Või kas kopteris on televiisor, külmkapp ja konditsioneer. Internetiühendusest rääkimata.

Internetis leiduvatest välismaistest müügikuulutustest nähtub, et isegi 10 aasta vanuse Eurocopter EC 130 eest küsitakse üle miljoni USA dollari.