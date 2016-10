Virumaa vetesse paigaldati kalakaamera

Looduskalendri ja kalakaamera eestvedaja Gennadi Skromnov rääkis, et tegu on kolmanda aastaga, mil kalakaamera üles seati. “See on aastatepikkuse kogemuse tulemus, et teada, milline on sobiv koht. See ei ole nii, et sean kaamera ükskõik kuhu üles. On olnud kohti, kus lindude pesitsemine on kaamera tõttu ära jäänud,” rääkis Gennadi Skromnov.

Kalu saab jälgida ööpäev läbi, selleks on üles seatud ka valgustus. Kuna tegu pole seikluskaamera, vaid profi-videokaameraga, on pilt Gennadi Skromnovi sõnul selline, et kõlbab ka loodusdokumentalistidele.

“Eks kaladel tekkis esimesel momendil võõristus, kui tule põlema lülitasime, aga siis harjusid ära,” rääkis projekti eestvedaja. Kaamera jääb üles esimeste käredate külmadeni: siis, kui kudemisaeg läbi saab, on ka temperatuuride vahe nii suur, et klaasid purunevad.

“Me plaanime umbes kümne artikliga jooksvalt seletada, keda me siin näeme ja mida tehakse,” kõneles Gennadi Skromnov. “Eesmärk on anda inimestele võimalus näha, mis ümbritsevas maailmas toimub. Ega vääriskalade kudemisega keegi tavaliselt kokku ei puutu.”

Looduskaameratega on üheteistaastane kogemus. Huvist kalade vastu on looduskalender.ee poole pöördutud lausa Singapurist. “Sealt tuli vastukaja, et nad oleksid sellist kalakaamera pilti nõus näitama kasvõi aasta läbi. See on nende zen. Eestiski olen kuulnud, kuidas suurtel üritustel on kalakaamera pilt seinal jooksnud. Inimesed vaatavad,” sõnas Gennadi Skromnov.

Kalakaamera filmitavat saab näha aadressil looduskalender.ee või SIIT.