Madal vesi ennustab eriti külma talve

Näiteks on Vergi niigi madal lahesopp osaliselt täiesti kuival, Võsu ka muidu pikalt lauges rannas on merepiir taandunud aga oma sadakond meetrit. Käsmus on välja tulnud Lainela taga olnud rootsiaegse sadama nukk.

Kunda sadama kapten Erki Orgmets rääkis, et nende töid praegune madal veetase ei sega, sest Kunda sadamas on sügavused piisavad. Orgmetsa sõnul oli veetase nädalavahetusel tavapärasest 75 sentimeetrit madalam, kuid neile on kriitiline piir üks meeter. Samas hakkas veetase nädala alguses veidi tõusma.

Rannarahva tarkus ütleb, et kui sügisel on pikalt idatuuled, siis tuleb külm talv. Käsmu meremuuseumi peremehe Aarne Vaigu mäletamist mööda avanes tänavusega umbes sarnane vaatepilt paarkümmend aastat tagasi. Vaik rääkis, et Rannamõisast sõidavad mehed praegu Kopli poole mööda merepõhja rattaga.

Karepa kalur Fred Kaasik rääkis aga, et tema pole sellist asja näinud terve oma elu jooksul, kuigi on siin 70 aastat elanud. Kaasik ütles, et loomulikult mõjutab selline nähtus kalurite elu – kogu aeg on idatormid ja võrku panna ei saa, samas on rannas nii madal, et silmud ei pääse isegi jõkke. “Laupäeval sain ühe silmu,” mainis Kaasik. Ka tema kinnitas, et selline pikalt kestnud loodusnähtus ennustab väga külma talve.

Tänavune madal veetase on palju kõneainet pakkunud ning mitmel pool Eestis laevaliiklust takistanud, tekitades probleeme sadamatele. Paadisõiduhooaeg on siiski ammu läbi ning ka suvitajatel pole merre asja, kuigi nädalavahetusel võis Võsu lahes veel üksikut purjelaudurit liuglemas näha.