Internet tegi Andres Jaadlast Saksamaa asula linnapea

Nimelt andis linnainfot jagav veebileht stadte.co Schles­wig-Holsteini liidumaa väikelinna kohta järgmist infot: Wesenbergis on 2004. aasta rahvaloenduse andmetel 16 851 inimest, paiga keskmine kõrgus on 14 meetrit üle merepinna ning linnapea kristlike demokraatide (CDU) ridadesse kuuluv Andres Jaadla.

Tegelikult suutis veebileht stadte.co, mille rajas FWR Finance ning mis on registreeritud Hongkongis, panna ühte patta kaks Wesenbergi: alla kümne tuhande elanikuga asula Saksamaal ­Schleswig-Holsteini liidumaal ning Eesti linna Rakvere, saksapärase nimega Wesenberg.

Eesti Wesenbergi endine linnapea Andres Jaadla ütles, et uuris seda veebilehte ega saanud esialgu arugi, kas selline linn on olemas. “Aga juhtus see, mis meie kõigiga võib juhtuda – lehel on ära kasutatud kokkulangevusi. Aga ju on see saatus: kui internet on meid juba kokku viinud, siis peaksime ka hakkama uurima võimalusi sarnase nimega kohaga tutvumiseks,” rääkis endine linnapea. Andres Jaadla ütles, et Põhja-Saksamaal on palju Eesti sõpru, samuti sõpruslinnu. “Tõstatan kindlasti linnavolikogus küsimuse, kas ajalooline Wesenberg võiks Saksamaa Wesenbergiga suhted luua,” lubas Andres Jaadla.

Saksamaa Wesenbergi linnapea Karin Dettke ütles, et ei teadnud sellisest vahetusest midagi, ja kinnitas, et Wesenbergi linnapea on jätkuvalt tema. “Täpsemate andmete saamiseks pöörduge aga Nordstormani kreisivalitsuse poole,” ütles Dettke.