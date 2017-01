Seksuaalvähemused ajasid Rakvere volikogu tülli

Et kultuurikomisjoni esimees Tauno Toompuu ja aseesimees Anne Nõgu olid mõlemad nimekirja kantud kultuuriürituste korraldamisega seotud, olid nemad selle punkti aruteluks saalist lahkunud ja küsimustele pidi vastama volikogu esimees Toomas Varek.

“Ma täpselt ei tea, meil kaks filmifestivali on – reaalgümnaasiumis ja gümnaasiumis,” sõnas Varek.

Volinikud ei uskunud siiski, et lühendi LGBTG+ taha kumbki koolidest peitub, ning leidsid selle tagant pigem seksuaalvähemused. Varekul ei jäänud muud üle, kui kultuurikomisjoni esimees Tauno Toompuu saali tagasi kutsuda, et too volinike küsimustele vastaks.

“Lesbid, geid, bi-d, transseksuaalid,” loetles Toompuu lühendi selgituseks. Seepeale nõudsid kirikhärra erakonnakaaslased Olev Puldre ja Kert Karus, et raha eraldamist sellele festivalile hääletataks toetuste üldisest nimekirjast eraldi, ja seda nõuet saalisviibijad ka toetasid.

Festivali tarvis küsis 1500 eurot MTÜ SevenBow. “Vaatasin internetist, et selle juhatusse kuulub meie linnakunstnik, ja tahaks teada, kas tegu on linnavalitsuse üldise kultuuripoliitikaga,” uudistas Andres Jaadla.

Linnapea Mihkel Juhkami kinnitas, et linnavalitsusel ei ole festivali korraldamisega mingit tegemist. Tauno Toompuu aga märkis, et taotlusele oli alla kirjutanud hoopis Keio Soomelt.

“Meie hea tava on küll, et volikogu aktsepteerib komisjoni otsuseid,” lausus volikogu esimees Toomas Varek. Sedapuhku aga volikogu kultuurikomisjoni otsust ei aktsepteerinud ning kui kõik ennast selle päevakorrapunkti arutelust eelnevalt taandanud inimesed olid saali tagasi kutsutud ning hääletus lõppenud, selgus, et festivali toetamist pooldas kuus ja selle vastu oli samuti kuus volinikku.

Järgnes juriidiline segadus – mis saab edasi? Ühtäkki hakkasid vaata et kõik kalli laua taga istujad üksteisest üle rääkima. Päris selgeks ei saanudki, kas volikogu otsus on eitav või mitte, kuigi arvamused kandusid pigem sellesse suunda, et kuna poolthäälte enamust polnud, on tegemist eitava otsusega.

Sõnasõda paisus ja paisus, kuni Rannar Vassiljev rahustas olukorda pisut sellega, et palus vaheaega, mis ka tehti. Vaheajal uuriti-puuriti Rakveres kehtivat kultuuriürituste toetamise korda, kuid palju targemaks ei teinud seegi.

Kultuurikomisjoni juhid muutusid aga üha tigedamaks. Tauno Toompuu suutis siiski Anne Nõgust rahulikumaks jääda ning pärast vaheaja lõppu jätkus istung sellega, et Toompuu võttis kultuuriürituste toetamise eelnõu päevakorrast tagasi.

“Kahju, et teised peavad nüüd kannatama ja oma rahasaamise otsust ootama,” ütles Nõgu, kelle hinnangul umbusaldas volikogu oma otsusega kultuurikomisjoni.

Kehtiva korra kohaselt annavad kõik kultuurikomisjoni liikmed raha saamiseks esitatud taotlustele hinde ning nende summeerimisel moodustub pingerida, mille alusel komisjon raha eraldab. Seksuaalvähemuste filmifestival sai komisjoni liikmetelt kõrgeima punktisumma.

Päris valutult ei läinud ka spordiürituste toetamiseks raha eraldamine ning taas oli tegev Olev Puldre, kes ei olnud rahul sellega, et linn toetab ööjooksu korraldamist 10 000 euroga.

“See on puhtakujuline äriprojekt, mille tulud on niigi suured,” teatas Puldre ja lahkus hääletuse ajaks protesti märgiks saalist.

Festival võib toimuda ka linna toetuseta

Filmifestivali LGBTG+ üks korraldajaid, MTÜ SevenBow juhatuse liige Keio Soomelt ütles, et seksuaalsele võrdõigus­likkusele suunatud filmifestival on kavas läbi viia oktoobris teatrikinos pika nädalalõpuna ehk reedest pühapäevani.

“Kui me linnalt raha ei saa, eks siis arutame edasi, aga linnalt küsitud 1500 eurot on alla kümnendiku festivali eelarvest,” lausus Soomelt. Ta lisas, et pigem on raha eraldamine või sellest keeldumine linnavõimude seisukohavõtt teemal, kas Rakverre on taolist üritust vaja.

Keio Soomelt rääkis, et neil on kavas tuua Rakverre neli-viis täispikka mängufilmi, mis seksuaalse võrdõiguslikkuse teemat käsitlevad, lisaks dokumentaalfilme. Festivali kavva kuuluksid ka arutelukohvikud, diskussioonid ning eeldatavasti ka kunstinäitus.

“Küsimus ei ole ainult nelja filmi näitamises, vaid ennekõike selles, et toimuks debatt võrdõiguslikkuse teemal. Tahame leida ühisosa, mitte erinevusi,” selgitas Soomelt.

Praegu käivad tema sõnul läbirääkimised rahastajate ning filmifirmadega. “Meie soov on tuua siia filme, mida varem pole meie kinolevis näidatud, tahame need ka tõlkida ning tiitritega varustada,” rääkis Keio Soomelt.