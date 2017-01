Jüri Ratas: see koalitsioon hallipassimeestele kodakondsust ei anna

"See on keskerakonna seisukoht ja koalitsiooniläbirääkimistel oli see laual, ent ma arvan, et enne valimisi ei juhtu selles osas midagi," lausus peaminister. "Teema ootab tõsist debatti ning enne järgmisi valimisi taoline debatt vaevalt tõstatub," lisas ta.

Ratas nentis, et Eesti ühiskond vajab suuremat ühendatust. "Erinevate kogukondade ühendamine on oluline," lisas ta.

Peaminister lausus, et hallide passide omanikele kodakondsuse andmise plaani tahetakse muuta kaardiks sisepoliitilisel mängulaual. "See on ülikurb," ütles Jüri Ratas.

"Arvestades tänast julgeolekuolukorda Euroopas ja maailmas arvan, et vajame stabiilsemat, ühtehoidvamat ja sidusamat Eestit kui Eestit, kus on mõrad ja pettumused," kõneles Ratas intervjuus Virumaa Teatajale.

Peaministri sõnul ei tähenda keskerakonna poolt välja käidud mõte kindlasti automaatset kodakondsuse andmist kõikidele hallide passide omanikele.

"Aga nendele inimestele kodakondsuse andmine, kes on elanud Eestis enne 20. augustit 1991 ja kes ei ole olnud seotud toonase Nõukogude Liidu militaarse võimuga, võiks olla tõsiselt kaalumisel," sõnas Jüri Ratas.