Aasta tegu on kinoehitus ja aasta tegija Tiina Mälberg

Isikuteo kategoorias tunnustuse pälvinud Tiina Mälberg läks oma tänukõnes tagasi aastasse 2015, mil tema töö seoses filmiga “Ema” sai Ida-Virumaal Kiviõlis tehtud. Ka filmi esilinastus toimus aasta tagasi Jõhvis.

Samuti mainis Mälberg, et kui Rakvere teatri peagi saabuva sünnipäeva puhul pandi kirja ja riputati seinale kõigi Rakvere teatri näitlejate 2016. aastal tehtud uued rollid, leidis ta oma nime tagant ainult ühe – Raivo Trassi lavastuses “Maailma otsas”.

“Mulle tundus, et ma ei ole sel 2016. aastal teinud mitte midagi kõige selle kõrval, mis ma aastate jooksul teinud olen. Aga tänu 2015. aastal tehtud tööle olen käinud maailmas ringi ja film “Ema” on rännanud veel rohkem. Iga kord olen püüdnud oma tööga esindada Eestit, rääkinud Virumaast ja Rakverest. Seetõttu arvan, et tänane preemia ei ole kohatu,” tänas Mälberg kõiki neid, kes ta aasta teo laureaadiks hääletasid.

Organisatsioonide kategoorias aasta teoks valitud Rakvere teatrikino valmimine on teatrijuht Velvo Väli sõnul tunnustus tervele Rakvere teatrile, teatrikino meeskonnale ja kõigile neile, kes selle maja ehitamise taga olid.

“Ma olen viie kuu jooksul korduvalt maininud, et selle maja valmimine oli mõttest teoks saamiseni üks väga pikk tee,” ütles teatrijuht ja tänas nii linna kui ka riigi esindajaid, et ilusa maja ehitus teoks sai.

Erilised kiidusõnad läksid arhitekt Raul Vaiksoole. “Minu arvates on teatrikino arhitektuuriliselt väga kaunis hoone ja Rakvere linna sobilik,” märkis Väli ega jätnud tänamata ka kinohuvilisi, kes on maja kiiresti omaks võtnud.

Aasta teo konkursi korraldasid Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit ja ajaleht Virumaa Teataja, seda juba 14. aastat järjest.

Virumaa Teataja peatoimetaja Aarne Mäe ütles, et kinomaja ehitamise olulisus tuli rahvahääletusel selgelt välja, sest võit oli ülekaalukas.

“Tuleb ainult kiita teatri- ja linnajuhtide õiget otsust, sest kino lisamine linnapilti teeb Rakverest taas linnama linna. Lisaks on see maja tänu arhitekt Raul Vaiksoole väga ilus. Kinosõbrana kiidan ka ise seda tegu, ehkki – kui silmitseda nominentide nimekirja –, siis läinud aastasse mahtus hulk teisigi väärilisi asju,” kõneles Aarne Mäe.

Teguderohkele eelmisele aastale tagasi vaadates lausus ka Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kultuurispetsialist Ello Odraks, et tegemist oli ehitiste aastaga. “Ehitis on juba iseenesest suur ja ka tegu on suur.” Kõige rohkem meeldis talle aga see, et inimestele on silma jäänud ja nad on tunnustamiseks esitanud tegusid, mida võibolla polegi kõige lihtsam märgata, nagu näiteks konnadele loodusliku spaa rajamine Lasila vanasse kaevandusse.

“Need esitajad on minu jaoks kõige tähtsamad, sest kui tegu ei esitata, siis ei saa ka selle poolt hääletada,” kiitis Odraks, aga ütles aitäh ka hääletajatele. Aasta tegusid aitas sel korral välja selgitada 1722 hääletajat, hääli laekus 3445.

Aasta teo rahvahääletust aitasid korraldada Lääne-Virumaa raamatukogud. Hääletada sai ka interneti ja kirja teel. Aasta teo tunnustusüritus peeti eile Rakvere teatrikinos.