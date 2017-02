Rakvere haigla sünnitusosakonnas oli rekordiline nädalavahetus

Rakvere haiglas on sünnitajatele mõeldud kolm sünnitustuba, ühes sünnitustoas on ka vann.

Ämmaemandusjuht Lemme Luik rääkis, et õnneks jagunesid sünnitajad puhkepäevadel nii, et kõik said ikkagi korralikult sünnitustoas uue ilmakodaniku vastu võtta.

"Koridoris keegi sünnitama ei pidanud," naeris Luik.

Tema hinnangul on kaheksa lapse sündimine ühel nädalalõpul Rakveres küllaltki erakordne, samas mitte ainukordne juhtum.

"Laste sünd käibki lainetena. Kiirele perioodile järgneb jälle vaiksem," kõneles Lemme Luik oma kogemustest.

Tööd jagub ämmaemandatel aga ka täna, sõbrapäeval.

"Tundub, et need, kes plaanisid lapse sünnikuupäevaks sõbrapäeva, 14. veebruari, tabasid ka märki," nentis Luik läbi huumori.