Noori ootab sõbrapäeva gala ja valentinipäeva disko

“Tahame tänada neid sisuka töö eest ning tõmmata tähelepanu laste-ja noortekultuuri aasta ideele,” ütles Rakvere kultuurikeskuse direktor Krõõt Nõmmela-Mehide.

Direktori sõnul tublid kollektiivid mitte ainult ei tegele laste ja noorte vaba aja kvaliteetse täitmisega, vaid on jõudnud käia ka konkurssidel ja festivalidel, et jagada oma oskusi ja teadmisi ning õppida teistelt. “Uhkusega võib öelda, et on saadud diplomeid ja autasusid nii Eestis kui välismaal,” sõnas ta.

Nõmmela-Mehide tõi esile kooristuudio SoLaRe laste- ja noortekoori eduka osalemise Varssavis II rahvusvahelisel advendi ja jõulumuusika festivalil, Virumaa Tütarlastekoori etteaste V rahvusvahelisel koorifestivalil Poolas Gdanskis, trupi Väike KaRakTer võidu ettevõtlusteatrite festivalil ning eduka esinemise kooliteatrite festivalil Väike Lava, samuti Rakvere Linnanoorte Näitetrupi luulepäevade “Tähetund” laureaaditiitli ja trupi liikme Alice Siili näitlejapreemia. “Alice Siil osales Eesti Draamateatri korraldatud Shakespeare'i monoloogide lugemise konkursil ja saavutas seal II koha. Seda esitust saab kuulata ka noorte galal,” ütles Nõmmela-Mehide.

Sõbrapäeva noorte galal saab näha-kuulda noorte etteasteid ning on oodata üllatusesinejat, kes on “vaieldamatult kõigi Lääne-Virumaa kultuurilembeste noorte lemmik ja eeskuju”.

Gala lõpuks süüakse sõbrapäevatorti. Pidu jätkub Rakvere avatud noortekeskuses kell 20 algava valentinipäeva diskoga, kuhu on oodatud noored vanuses 13–26. Pisematele algab samas kohas kell 18 sõbrapäevapidu, kus võisteldakse küpsisetortide valmistamises.