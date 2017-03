Rahvusvahelised transpordifirmad enam Eestis ei tangi

Transpordiettevõtte Lajos omanik Einar Vallbaum kõneles, et rahvusvahelised vedajad Eestis enam ei tangi.

«Tangime Lätis, Leedus või Venemaal,» lausus Vallbaum, lisades, et juhul kui tekib vajadus Eestis kütust tankida, tuleb kallim hind paratamatult lõpptarbijal oma rahakotist kinni maksta. «Kui tõuseb kütusehind, tõusevad veohinnad, kui tõusevad veohinnad, tõusevad kaubahinnad. See on surnud ring.»

Vallbaumi sõnul päästab väljaspool Eestit tankimine vähemalt praegu. «Aga teemaks tuleb ju peale. Lätis on autode kindlustus odavam, palgatase on madalam kui meil. Kõike seda arvesse võttes ei ole me lätlastega võrreldes varsti enam konkurentsivõimelised,” ei näinud ettevõtte omanik tulevikku eriti helgetes toonides. «Ega see pole üksi Lajose mure, vaid kõigi Eesti vedajate mure.»

Juba praegu ekspedeerime väga palju koormaid lätlastele ja leedulastele, sest oma autoga ei ole mõtet vedada.

Seni on Lajose kõik autod küll töös olnud, kasuminumber on kahanenud ja on tulnud ette ka sõite, mis ettevõttele on toonud kasumi mõttes nulliringi. See aga tähendab, et töötajate palka tõsta ei saa ja investeerimisplaanidest on ammu loobutud. «Võibolla mõtleme isegi koondamise peale,» ütles Vallbaum raske südamega.

Ka viskas ta õhku küsimuse, kas sellistes oludes on transpordiettevõttena üldse enam mõtet jätkata.

«Jääme logistikaettevõtteks ja hakkame lätlastele koormaid müüma. Juba praegu ekspedeerime väga palju koormaid lätlastele ja leedulastele, sest oma autoga ei ole mõtet vedada,» kirjeldas Vallbaum olukorda.

Kütusehindade tõusu jälgivad pingsalt ka bussiveofirmad, kuid piletite hindu tõstma ei hakata. Kaugliinidel tegutseva Simple Expressi liiniliikluse juht Ott Arumeel ütles, et nende hinnangul on tulude suurendamiseks paremaid mooduseid kui üldine bussipiletite hinnatõus.

«Ootame ja prognoosime pigem bussireisijate arvu kasvu, misläbi kasvav piletimüügitulu kataks ära kütuse hinnatõusuga tekkida võiva vahe ja annaks võimaluse täiendavateks investeeringuteks uutesse bussidesse,» rääkis Arumeel.

Ta lisas, et Simple Express kasutab liinidel dünaamilist hinnastamist: bussipiletite hinnad kasvavad bussi täitudes ning sõltuvad nädalapäevast. Kõige kõrgemad on piletihinnad vahetult enne reisi ja bussijuhilt ostes.

Go Busi Rakvere piirkonnajuht Rein Kaljuveer märkis, et kuna nemad teenindavad enamasti maakonnaliine ja maakonnaliinidel saab piletihinda tõsta ainult riik, siis praegu küll hinnatõusu oodata ei ole.

«Kui kütusehind tõuseb, siis meie kahjum lihtsalt suureneb. See on valus, aga midagi teha ei ole praegu,» nentis Kaljuveer.

Võrreldes jaanuari viimaste päevadega, on bensiinihind tõusnud praeguseks 15–20 senti liitri kohta.