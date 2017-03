Esimest korda Eestis leidis droon metsa eksinu

Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja Jaak Kirsipuu sõnul lahkus eelmise nädala teisipäeval kell 15 Väike-Maarja vallas Müürikul oma kodust 84-aastane Valentin. Lähedased hakkasid inimest juba samal päeval otsima, kuid järgmisel päeval liitus otsingutega ka Ida päästekeskuse droon.

“Kell pool kaks helistas politsei ja palus drooni appi, et maa-alasid läbi otsida,” teatas Kirsipuu. “Metsa drooniga ei näe, mööda gaasitrassi autoga ei sõida,” tõi Kirsipuu välja päästetöödesse murrangu toonud võtmekoha. Drooniga mööda gaasitrassi lennates märkasidki päästjad, et keegi ronib üle trassi. Edasi joosti droonilt nähtud kohta ja mees oligi leitud.

Kirsipuu sõnul oli drooni kasutamise hetkel ilm äärmiselt kehv. “Droone oli üks ja otsisime lagedamaid alasid. Lennutingimused olid väga keerulised, kuna puhanguti oli tuul kakskümmend meetrit sekundis,” ütles ta. Otsing kestis drooni abil pool tundi. Kirsipuu sõnul on tegemist esimese korraga, kui drooni abil metsa eksinud inimene üles leiti.

Päästeametile osteti eelmise aasta sügisel neli drooni, iga päästekeskus sai ühe. Põhiliselt Rakveres töötav päästeameti päästetöö osakonna valmisolekutalituse nõunik Jaak Janno rääkis toona Virumaa Teatajale et 1300–1800 eurot maksvad droonid soetati prooviks. “Et saada teada, kuidas neid saaks kasutada,” selgitas Janno.

Droone kasutavad päästjad peamiselt vaatluste tegemiseks. Lisaks metsatulekahjude kaardistamisele saab neid kasutada teiste suuremate põlengute puhul. Samuti saavad nendega töötada ohutusjärelevalve ametnikud. Janno tõi näite, et droonilt tehtud pilte on võimalik hiljem tuleohutuse seisukohalt lähemalt analüüsida.

Ida päästekeskuses tegeleb drooniga viis inimest, kes on Rakvere komandos vaheldumisi valves. Lennumasin ongi peamiselt Rakveres. See on päästeteenistuse ehk operatiivvärvides, et eristadaseda teistest droonidest.