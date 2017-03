Piltuudis: Rakvere Rohuaia lasteaed sai nimepäevaks lipu

Tähtsa päeva puhul heisati esmakordselt lasteaia päris oma lipp, lauldi oma laulu ja söödi, nagu nimeselt kohane, Rohuaia kohviku kringlit.

Rohuaia lasteaia lipu logo autor on kunstnik Jule Käen-Torm, samuti aitas ta ka lasteaia lipu kujundusega.

Jule Käen-Torm rääkis, et ta on teinud palju logosid. Ka Rohuaia lasteaia puhul pakkus ta välja mitmeid variante, millest valiti välja lillekese poiss.

“Logo tegemine on mahukas töö. See on suur vastutus. See loob firma näo, inimesed alateadlikult logole peale vaadates saavad aru, mis on asutuse olemus,” arutles Käen-Torm.

Kunstnik ütles, et ta jäi lõpptulemusega rahule.

Käen-Torm ütles lõpetuseks, et tema arvates võiks Eestis olla lipuseadus leebem. “Lipp võiks lehvida rohkem, see loob mõnusa tunde. Kuidas uhke ja mõnus tunne on, kui see lehvib. Lipp annab piduliku tunde ja lipp on uhkuse asi.”