6,5 kilomeetrit, 17 aastat, 12 surma

Maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi ütles, et nimetatud teelõik kuulub riigi 300 ohtlikuma koha sekka. Lääne-Virumaal on see ainuke paik, kus on ette tulnud nii palju surmajuhtumeid. Palmi viitas asjaolule, et enne viimatist traagilist õnnetust juhtus seal inimese surmaga lõppenud avarii viis aastat tagasi.

Maakonnas on aga teisigi kohti, mis maanteeamet 300 ohtlikuma hulka arvanud. Näiteks tänavu ehitatakse ümber Vaeküla taga olev Mõedaka ristmik ja Piiral bussipeatus, mis asub Rakvere ringteest Pajusti poole.

Kõige mõjusamad liikluskorralduse muudatused tehakse tänavu Haljala ja Aaspere vahelisel teelõigul, kuhu paigaldatakse kummipostid. Anti Palmi sõnul juhtuvad avariid nimetatud teelõigul kõige sagedamini möödasõidul. Üks põhjustest on tee kupliline reljeef: sohver küll näeb, et sõidukit vastu ei tule, kuid see võib jääda kupli varju. Seda eriti valgel ajal, sest pimeduses annavad vastu tulevast sõidukist märku tuled, kuigi sõidukit ennast veel näha ei ole.

Palmi hinnangul on nimetatud teelõik kõige ohtlikum päikeselisel suvepäeval, kui päike on asfaldi kuumaks kütnud ja õhu virvendama pannud. See virvendus segab oluliselt nähtavust.

Mis puutub kummipostidesse, siis aeglaselt liikuvate sõidukite tõttu võivad sel 6,5 kilomeetri pikkusel teelõigul tekkida autorongid. Ja pärast võivad sagedased möödasõidud luua taas liiklusohtlikke olukordi. Selle vältimiseks kavandab maanteeamet suunata aeglased sõidukid, näiteks põllumajandusmasinad, vanale Tallinna–Narva maanteele.

Paljudele lugejatele pole võõras, et ka osa liinibusse sõidab väga aeglaselt, sest bussijuht peab täpselt sõidugraafikut järgima. Anti Palmi sõnul tuleb transpordifirmadega ühendust võtta ja uurida, kas sellised bussid liiguvad ka Haljala–Aaspere teelõigul.

Kummipostid tahab maanteeamet panna nimetatud teelõigule juba suve alguseks. Palmi sõnul on võimalik, et sinna paigaldatakse näiteks paariks nädalaks ka kaamera, mille vahendusel saab jälgida, kuidas autojuhid käituvad.

Kummipostide korral saab Anti Palmi sõnul möödasõitu sooritada vaid ees seisvast või üliaeglaselt liikuvast sõidukist. Suurema kiiruse puhul takistavad kummipostid möödasõidumanöövrit juba oluliselt. Haljala ja Aaspere vahelisele teelõigule pannakse sõltuvalt postivahest 700–1000 kummiposti.

Veel pole otsustatud, kas vahe tuleb kümne- või kahekümnemeetrine. Posti läbimõõt on 8 või 13 sentimeetrit, see on 80 sentimeetrit kõrge ja maksab 100 eurot.

Aaspere-Haljala vahelisel teelõigul juhtunud traagilised avariid

81 km

6.10.2005 Küljekokkupõrge sõidukiga, 1 hukkunu, 1 vigastatu

82 km

2.06.2003 Kella 14 paiku sõitis 65-aastane Mihhail mopeediga ette peateel liikunud sõidukile. Mihhail viidi haiglasse, sõiduk lahkus sündmuskohalt

19.07.2016 Õnnetus juhtus öösel kella poole kolme ajal, mil 21-aastane mees sõitis veoautoga MAN tagant otsa ees liikunud sõiduautole Chrysler Voyager, mida juhtis 65-aastane Martin. Vigastada said Martin ja Chrysleris olnud 11-aastane tüdruk, mõlemad viidi haiglasse.

8.11.2002 Kokkupõrge vastutuleva sõidukiga, 1 hukkunu, 1 vigastatu

16.08.2003 Varahommikul kell 5.40 kaldus 27-aastase Igori juhitud sõiduauto VAZ 2107 vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu tulnud Peterburi-Tallinna liinibussiga. Igor suri sündmuskohal, bussis olnud inimesed vigastada ei saanud.