Tankla müüs bensiini pähe diislikütust

Olerexi turundusjuht Janne Laik rääkis, et esmaspäeval taasavati Olerexi Piira tankla ja ekslikult oli ehitustööde käigus ühe kütusetankuri torustik valesti ühendatud.

“Viga avastati kiirelt ja parandati. Konkreetsest tankurist oli jõudnud tankida alla kümne kliendi,” ütles Laik.

Autojuht, kes äpardusse sattus, rääkis, et talle anti asendusauto ja kütusefirma laseb sõiduki korda teha. Olerexi turundusjuht kinnitas, et nad on inimestega ühendust võtnud ja leppinud kokku võimaliku kahju kompenseerimise.

MP Motorsi tegevjuht Margus Rohtla ütles, et ega autoga midagi väga hullu ei juhtu, kui sinna bensiini asemel diislikütust panna. “Vastupidi on hullem – bensiin võib diisliga sõitval masinal pihusti otsad ära sulatada ja filtri kinni tõmmata,” lisas Rohtla.