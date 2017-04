Rakvere Keskväljakul saab tantsu keerutada

“Tuleme Keskväljakule kokku, et ühiselt üks tantsu õpituba ette võtta. Varasem tantsukogemus ei ole selle juures tarvilik ning vanus ei mängi rolli. Korraldajate sooviks on, et tantsurõõmust saaksid osa kõik soovijad,” ütles Rakvere kultuurikeskuse direktor Krõõt Nõmmela-Mehide.

Tunni jooksul õpitakse ühiselt eesti pärimustantse ning keerutatakse seejärel vastõpitu Keskväljakul mõnusateks tantsudeks. Nõmmela-Mehide kinnitas, et pärimustantsud võimaldavad end kohandada vastavalt vanusele ja oskusele, seega ei pea keegi muret tundma. kas temast on tantsijat.

Tantsupäeva ettevalmistusena õpiti Rakvere põhikoolis samad tantsud selgeks kultuurikeskuse arendusspetsialisti Egert Eenmaa käe all ning Rakvere reaalgümnaasiumis juhendas tantsutöötubasid Tarvanpää tantsujuht Tiiu Mürk.

Üheks tantsupäeva osaks on ka Rakvere ühistantsimise tantsu “Oige ja vasemba” filmimine, et anda see Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi salvestuste varamusse. “Mida rohkem suudaksime väljakule tuua tantsurahvast, seda võimsama tulemuse suudaksime luua videopildile,” sõnas kultuurikeskuse direktor.

Tantsupäeva lõpetab kell 19 rahvamajas idamaise kultuuri seltsi Alima korraldatud tantsukontsert ja ka Buena Vista Sofa Clubis on tantsude päev Kuuba rütmidega.