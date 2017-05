Punaste sukkpükstega kurjategija jahil

Maakonnalehes ilmunud uudise korjasid üles suuremad meediakanalid: “Rakveres röövis maskiga pätt kino” (Kanal 2 “Reporter”), “Erkpunaste pükstega röövel tühjendas Rakvere kino kassa” (Õhtuleht), “Rakvere kinos toimus relvastatud rööv” (TV3 uudised).

Peaaegu kaks kuud hiljem, 30. jaanuari ennelõunal kutsutakse Rakvere teatri 30-aastane lavatehnik Margus Remek teatri fuajeesse. Mehe saabumisel ilmuvad justkui maa alt välja kaks kriminaalpolitseinikku, kõlab käeraudade kurjakuulutav metalne klõpsatus.

Aga miks peeti kuriteos kahtlustatav kinni just fuajees, kuidas saadi talle jaole – nendele ja teistelegi küsimustele vastab Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla.

Kriminaalpolitseinikud kaalusid juba mehe kinnipidamist ehk politsei keeli “maha jooksmist”, kui teatrist tuli info.

Politseinik täpsustas esmalt, et uudistes kõlanud väide maski kohta ei vasta tõele. Tunnistajad pidasid kassat röövima tulnud mehe kõrgele tõstetud kraed ja silmini pähe vajutatud mütsi maskiks.

Samuti nähtus tunnistajate esialgsetest ütlustest, et enne kassasahtli võtmist näitas mees mingit eset ehk ähvardas. Seepärast alustati juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust röövimise paragrahvi alusel. Hilisemal uurimisel ähvardamine tõendamist ei leidnud ja tegu kvalifitseeriti ümber avalikuks varguseks.

Alla sõnul alustatakse uurimist sündmuskoha vaatlusest. Et leida võimalikult palju tõendeid, mida kurjategija oma tegevusega maha jätab. “Meie asi on need üles leida,” selgitas Alla.

Aktsiooni kaasati ka politseikoer, kes jälje üles võttis. Umbes paarsada meetrit kinost eemal leiti tühjaks tehtud kassakarp ja jope karvane vooder. Seda, mis põhjustel kurjategija voodri ära võttis, Alla kindlalt väita ei saanud.

“Põhjuseid võib olla mitmeid – tal hakkas palav, soovis oma välimust muuta või mis iganes,” selgitas ta. Sündmuskohalt leiti ka jalatsijälgi.

Kogutud tõendid saadeti Tallinnasse kohtuekspertiisi instituuti.

Kino turvakaamera pildilt nähtus, et kurjategija oli oma tegu hoolsasti ette valmistanud, valides aja, mil kinos oli vaid kaks kassaneiut. Enne kinno sisenemist käis mees närviliselt edasi-tagasi. Oli ka põhjust, sest seansi lõpuni oli jäänud kolm minutit, kuid kino juhataja ei käitunud tol päeval tavapäraselt, vaid oli mingil põhjusel kassa juures. See ei klappinud kurjategija plaaniga kuidagi. Lõpuks kinojuht siiski lahkus ja kurjategija suundus kassa poole.

Turvalindilt nähtub ka, et kurjategija ei kandnud punaseid pükse, vaid ta oli teksapükstele peale tõmmanud punased sukkpüksid.

Närviline käitumine ja maha jäetud asjad andsid alust oletada, et kurjategija ei ole kogenud tegija. Kohtuekspertiisi instituudist tulnud vastus oli uurimise üks murdepunkte. Kurjategija DNA andis kriminaalpolitseile vihje, keda ja kust otsida. Lõpuks jäi sõelale ainult teatri lavatehnik.

Kriminaalpolitseinikud kaalusid juba mehe kinnipidamist ehk politsei keeli “maha jooksmist”, kui teatrist tuli info, et sealsest laost on kadunud hulk esemeid, alates kaltsuvaipadest ja lõpetades kosmeetikavahenditega. Kadunud asjade nimekirjas olid ka punased sukkpüksid.

Teater paigutas oma vara kaitseks lattu turvakaamera. Ja peagi oli lavatehnik selle lindil.

Alla sõnul otsustati kahtlustatav kinni pidada teatri fuajees, sest seal polnud tal võimalust põgeneda. Ka aeg valiti selline, et majas oleks võimalikult vähe rahvast.

Pärast kinnipidamist korraldati läbiotsimine kahtlustatava elukohas, kust leiti teatri laost kaduma läinud esemeid ja ka sündmuskohalt avastatud jalatsijälgedele vastavad jalanõud.

Alguses eitas kinnipeetav kõike, kuid kui kriminaalpolitseinikud talle kogutud tõendid esitasid, ei jäänud mehel muud üle kui üles tunnistada.

Viru maakohus karistas Rakvere teatri endist lavatehnikut Margus Remekit kokkuleppemenetluses kaheaastase tingimisi vangistusega koos kaheaastase katseajaga.

Lisaks menetluskulude tasumisele 851 euro ulatuses peab ta sihtasutusele Rakvere Teatrimaja hüvitama tekitatud kahju 447 eurot.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla tänab uurijaid väga hea töö ja Rakvere teatri juhtkonda suurepärase koostöö eest.