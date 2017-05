Lasteaiale kõnnitee ehitamise käigus tuli maa seest välja splindita granaat

Sündmuskohal käinud Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev rääkis, et granaat oli maapinna lähedal. See tuli välja kaevetööde käigus lasteaiale kõnnitee ehitamisel. Lõhkekeha ohtlikkust näitab tõik, et kohale kihutanud demineerijad ei hakanud seda transportima, vaid granaat õhiti kohapeal.

“Pauk oli korralik,” sõnas Vassiljev ja lisas, et elanikke evakueerima ei pidanud, vaid kaks politseipatrulli tagasid, et inimesed ei satuks ohualale.