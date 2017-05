Kellele lüüakse kultuurikella

Kui mõelda asukohale, siis rahvamaja kasutajatel ei ole vahet, kas nad käivad harjutamas Keskväljakul või gümnaasiumi ringi juures, mõlemad on kesklinnas. Küll aga on eksistentsiaalselt suur vahe, kas see hoone, mida me rajama hakkame, ka linnapildile midagi juurde annab. Kas see muudab Rakvere atraktiivsemaks või on lihtsalt linnukese pärast ära tehtud? Kui viime kultuurikeskuse Pauluse kirikusse, ei anna see linnale visuaalselt midagi juurde. Ja mullavall jääbki aastateks, kui mitte kümneteks, Keskväljakule laiutama.

Miks mitte tuua Keskväljakule arhitektuurikonkursiga ehituskunstiline pärl? Pärl, mis ilmestaks Rakvere Keskväljakut, ja inimesed, kes seda hoonet kasutaksid, paneksid väljaku tõeliselt elama. See võiks ja peaks olema selline hoone, millest saaks Rakvere uus arhitektuuriline sümbol, mida kaugemalt ja lähemalt vaatama tuldaks. Rakvere jõulukuusk vol 3000, mis paneb maailma meedia jõulust jõuluni ahhetama. Keskväljaku tühi krunt, mida praegu parklana kasutatakse, peab jääma meie linna inimeste, meie laste kasutusse. Ja mis sinna veel paremini sobiks kui mitte Rakvere kultuurikuup.

Viimasel ajal on linnaesindajatele ette heidetud, et laiema üldsusega ei arutata suuri teemasid. Kuigi linnavalitsusel on täielik juriidiline õigus selle teemaga edasi minna, ütleb vanasõnagi, et seitse korda mõõda, üks kord lõika. Teeme siis seekord teistmoodi, arutame selle asja veel kord suuremas ringis läbi, ning et asi ei jääks jälle lihtsalt leheveergudele, kutsun kõiki kultuurist huvituvaid inimesi, ringide eestvedajaid, kultuuritegelasi ja kõiki, kellele see teema huvi pakub, tulema kokku ja ütlema oma arvamus välja. Tule Aqva konverentsikeskusesse 16. mail kell 18.

Kohale tuleb ka linnaarhitekt Angeelika Pärna, kes tutvustab Pärdi kontserdimaja projekti praegust seisu.

Kui oled veendunud, et kultuurikeskuse asukoht on Rakvere Keskväljakul, mullavalli asemel, otse meie kodulinna südames, siis nüüd on aeg oma arvamus välja öelda. Pärast ei ole mõtet kiruda.

On lihtne soiguda, et küll on üks asi vigane ja teine asi hädine, ning vorpida arvamuslugusid enda populaarsuse tõstmiseks, võttes nende kallal, kes reaalselt midagi korda on saatnud.