Kadrina kalamehe tee ristus piraka haviga

Kala püüti välja Kadrina paisjärvest. Õnneliku käega kalamees Kristjan Mitt rääkis, et peab ennast rohkem jahi- kui kalameheks ning veeasukaid käib püüdmas hobi korras.

Varasem püügirekord oli kalamehel umbes pooleteise kilo ringis, esmaspäeva õhtul sai see aga suisa seitsmekordselt ületatud.

Kristjan Mitt ja suur kala. / Kadrina vald

Piraka havi kättesaamiseks pidid kaks meest jupp aega rassima, et kala ära väsiks ning tema kaldalesikutamine pisut hõlpsam oleks. Mitt nentis, et võitluseta kala alla ei andnud.

Ihtüoloog, Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadur Teet Krause rääkis, et üle kümnekiloste haugide väljapüüdmine on pigem harv sündmus. ‟Eks neid landiga saadakse kätte ikka,” lisas Krause ja nentis, et tavaliselt on õnneliku käega püüdjad need, kes pidevalt suuri kalapurikaid välja sikutavad. Suured haugid satuvad püüdjate teele Krause sõnul enamasti jää minekul või talvel.

