Kunda andis rohelise tule gaasitehasele

Linnapea Kaido Veski ütles, et kuigi rajatav tehas kerkib elumajadele päris lähedale ning jääb lähimast naaberkinnistust vaid 40 meetri kaugusele, ühelgi naabritest pretensioone ei olnud.

“Loomulikult on arendajale esitatud konkreetsed nõudmised nii müra, õhukvaliteedi kui ka võimaliku valgusreostuse osas,” lausus Veski.

Biometaanitehase rajab osaühing GreenGas Energy, selle juhatuse liige Marko Tiiman rääkis, et kui esialgu oli investeeringu suuruseks kavandatud 3,5 miljonit eurot, siis praegu arvestatakse juba pigem nelja miljoniga. “Keskkonnanõuded ajavad hinna kallimaks,” nentis ta.

Kuigi Kunda volikogu andis loa tehase rajamiseks alles esmaspäeval, on biometaani tootmiseks vajalikud seadmed juba tükk aega tagasi tellitud ning ka tehase projekteerimine käimas.

Tiiman ütles, et nüüd tuleb ettevõttel taotleda ehitusload, ning kui kõik sujub, saab kopa maasse lüüa.

“Ehk augustis-septembris on asjad niikaugel,” pakkus ta. Tööle peaks tehas hakkama järgmisel aastal.

GreenGas Energy plaanib aastas toota kuus miljonit kuupmeetrit biometaani. Tooraineks on neile Estonian Celli biogaas, mis puhastatakse võrgugaasile vastavaks. Koostöölepingu allkirjastasid ettevõtted juba mullu juunis.

“Kui Estonian Cellil läheb hästi, siis peaks ka meil hästi minema,” lausus Tiiman. Ta lisas, et seadmed on tellitud varuga, nii et kuus miljonit kuupmeetrit ei ole GreenGas Energyle mingi piir.

Marko Tiiman rääkis, et gaasi puhastamise protsess on suhteliselt keskkonnasõbralik ning suurema osa jääkainetest on Estonian Cell juba ise gaasist välja võtnud.

“Põhiline, mida meie eraldame, on süsihappegaas, ülejäänud ühendite tarvis on meil järelpõletus,” kõneles ta.

Kemikaale puhastusprotsessi käigus ei kasutata, Tiimani sõnul on põhiliseks abimeheks vesi.

Kundasse rajatav tehas on oma valdkonnas ainulaadne Baltikumis, ka Euroopa mõõtkavas on tehase toodangumaht päris arvestatav.

Tehas ehitatakse Estonian Celli naabrusesse. Sealt tuleb ju puhastamist vajav gaas ning ka võrku suunatav gaas läheb tagasi Estonian Celli territooriumile.

“Ja kuigi juttu on tehasest, tähendab see tegelikult kahte merekonteinerit ning puhastuskolonne, aga paraku mitte reaalseid töökohti, sest kogu süsteem on automatiseeritud,” ütles Marko Tiiman. Puhastuskolonni maksimaalne kõrgus on kuni 18 meetrit.

Estonian Cell avas biogaasi tootmiskompleksi 2014. aasta septembris.

“Seni oleme toodetud bio­gaasi ära kasutanud oma tootmisprotsessis, mille seisakute ajal oleme osa inertsist tekkivat väärtuslikku biogaasi nii-öelda taevasse põletanud. Biometaani tootmisüksus võimaldab tekkiva biogaasi täieliku ärakasutamise,” selgitas Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe koostöölepingu allkirjastamisel.