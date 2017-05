Tauno Toompuu : mis on kultuuri mõte ehk Kabanossi ja frankfurteri vahel

Tundub, et peamiseks mõtteks peetakse meelelahutust. Kriitikud kurdavad, et Rakveres ei ole midagi teha. Tahaks peale rasket töönädalat kuhugi minna, aga peale teatri, kino ja veel mõne üksiku variandi nagu ei toimugi midagi. Igav on. Meelelahutus on kindlasti oluline. See on see tsirkus, mida targad soovitavad lisaks leivale veel rahvale pakkuda – siis on rahvas rahul. Küllap pole juhuslik, et meilgi on meelelahutuskultuuri (loe: tsirkuse) teema just valimis­aastal üles tõstetud.

Meelelahutusel on aga sama omadus kui rämpstoidul – sa sööd, justkui on toit, aga ikka jääb midagi puudu. Õige varsti tahaks juurde. Tänapäeval on võimalusi meelelahutuseks rohkem kui iialgi varem – nende leidmiseks ei ole vaja isegi kodunt lahkuda. Aga ikka tahaks midagi veel. Meelelahutus on kultuuri juures oluline. Ent kõneldes kultuurielu kujundamisest ja seda puudutavatest olulistest otsustest, ei tohiks sellega piirduda.

Kultuuri palju olulisem funktsioon on eluruumi kujundamine. Kaunite kunstide kaudu on inimene ikka ja uuesti mõtestanud teda ümbritsevat keskkonda. Nii on tema eluruum muutunud tähendusrikkamaks ja elu elamisväärsemaks. Selliselt on kultuur ilmselgelt osa inimese haridusest samavõrd kui näiteks loodusteadused. Brexit, Trump, lapiku maa ja libauudiste uskumine näitab, et inimesed ei oska enam maailma lugeda. Ei saada aru tekstidest, ei mõisteta sümbolite tähendust ega müütide tõde.

Küllap pole juhuslik, et meilgi on meelelahutuskultuuri teema just valimisaastal üles tõstetud. Meelelahutusel on aga sama omadus kui rämpstoidul - sa sööd, justkui on toit, aga ikka jääb midagi puudu.

Taoliselt mõistetud kultuurifunktsioonist lähtuvalt ei piirdu arutelu küsimusega, kas sündmusi on palju või vähe. Läbi kultuuriprisma tuleks vaadata elukeskkonda terviklikult, alates sellest, millised näevad välja meie prügikastid või tänavasildid, kuni selleni, kui palju on avalikus ruumis skulptuuri, tähendusega tekste ja milliseks on kujundatud meie pargid, kas oskame rääkida ja kuulata meie oma elude ja maailma lugusid, olgu need siis esitatud muusika, dramaturgia või koreograafia vahendeid kasutades.

Just sellest viimasest kultuurifunktsioonist lähtuvalt tuleks ka meie tulevast kontserdimaja silmas pidades jätkuvalt liikuda edasi Pauluse kiriku teemaga ja viia lõpuni projekt rajada Arvo Pärdi nimeline kultuurikeskus ja kontserdisaal just sinna. See paik on juba täna laetud tohutu jõuga. Alates sellest, et nimetatud majale 2009. aastal korraldatud arhitektuurikonkurss on jätkuvalt Eesti suurim (136 esitatud võistlustööd), lõpetades sellega, et lahendataks mitte ainult kultuurikeskuse, vaid ka ühe ajaloolise hoone ja Alar Kotli ajas ühe väärtuslikumaks muutuva pärandi saatuse küsimus. Juba täna on sel majal kui Vabaduse kirikuks ehitatud hoonel tugev lugu, meie rahva saatuse ja ellujäämise lugu. Lisades olulised kultuurifunktsioonid, vääristame seda paika tulevikku vaatavalt väga olulisel määral. Praeguste ja planeeritavate haridusasutuste ligidus vaid võimendab selle hoone mõju.