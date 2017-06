Marko Pomerants saab kinga, Einar Vallbaum peab riigikogust lahkuma

Kui Marko Pomerants ministriametist taanduma peab, tähendab see, et ta naaseb riigikogusse ja talle peab seal koha vabastama Einar Vallbaum.

“Uus esimees peabki muudatusi tegema,” kommenteeris Vallbaum. “IRL on nii viletsas seisus ja rahvas ootab uuendusi,” lisas ta.

Vallbaum rääkis, et temal okast hinge ei jää, küll on tal aga kahju Pomerantsist, kes on olnud võimekas minister ning ka keskkonnaalase haridusega. “See, et tema asemele pannakse Siim Kiisler, kellel puudub erialane haridus ja kes ei saanud ka riigikogusse pääsemiseks vajalikul hulgal hääli kokku, on kitse kärneriks panemine,” pahandas Vallbaum.

Einar Vallbaumi sõnul peavad lisaks Pomerantsile oma ministriportfelli loovutama ka rahandusminister Sven Sester ning kaitseminister Margus Tsahkna. “Rahandusministriks saab Toomas Tõniste ja kaitseministriks Jüri Luik,” rääkis Vallbaum.

