Tehnilised probleemid võivad jätta Rakvere teatrikino ekraani mitmeks päevaks pimedaks

Rakvere teatrikino. Pilt on illustratiivne.

Alates eilsest ei saa Rakvere teatrikinos filmi vaadata. Rakvere teatrikino juht Merili Räitsak avaldas lootust, et ehk saavad tehnilised probleemid lahendatud lähipäevadel. “Loodame ise ka, et nädalavahetuseks saavad asjad korda, aga päris garantiid anda ei saa. Tehniliste probleemide põhjus on veel ebaselge, otsime viga," ütles Räitsak.