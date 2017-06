Lubadeta joobes nooruk kihutas politsei eest põgenedes kiirusega 150 kilomeetrit tunnis

Opelit juhtinud 17-aastane noormees eiras peatumismärguannet, lisas kiirust ning üritas politsei eest põgeneda. Kiirused küündisid kohati kuni 150 kilomeetrini tunnis.

Sündmuskohale kutsuti veel kaks patrulltoimkonda, et vajadusel auto siili abil peatuma sundida.

Opeli juht sõitis maanteelt välja põllule suunaga Paatna küla poole. Põllul jäi Opel kinni ja auto edasine liikumine oli takistatud. Politsei pidas noormehe kinni. Samuti toimetati jaoskonda sõidukis olnud 15-aastane ja 11-aastane poiss, kes viibisid autos kaasreisijatena.

Opeli juhil tuvastati väärteoks kvalifitseeruv joove. Lisaks puudus tal ka juhtimisõigus. Jaoskonnas alustati tema suhtes väärteomenetlust.

Hommikul teavitati juhtunust noormeeste vanemaid ning paluti neile Rakvere politseijaoskonda järele tulla.

"On hirmus näha noori, kes joobeseisundis rooli istuvad ja liikluses hulljulgeid trikke sooritavad," sõnas Loginov. "Õnneks on need kolm poissi täna elus ja terved ning nende karistuseks on väärteomenetlus. Sellised lõbusõidud ei lõppe aga alati nii õnnelikult."