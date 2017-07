Vihula vallavanem: valitsuse otsus tõi Võsul päikesegi välja

"Ma ise küll Võsul ei ole, aga nii igal juhul räägiti," lausus Naan.

Vallavanema sõnul on otsust valdade saatuse kohta väga kaua oodatud ning lõpuks on saadud tulemus, mida omavalitsused soovisid.

"Eks see otsus oli selge juba pärast seda, kui piirkondlik komisjon otsustas ühehäälselt meid mitte sundliita, aga valitsuse samm on punktiks i peal," rääkis Vihula vallavanem.

Annes Naan lisas, et 4400 elanikku ei pruugi valla mõistlik suurus olla. "Aga eks tulevikus saab ju vabatahtliku ühinemise teed edasi minna, kui peaks selguma, et me mingil põhjusel välja ei vea," ütles ta.