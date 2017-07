Seitsmes Taevas lammutatakse

Võsul tegutseva ööklubi kinnistu omanik Raudo Oolma ütles, et siis peaks alevi vahel suurem osa rahust majas olema. “Väga suurel osal inimestest on selle üle kindlasti hea meel,” lisas ta.

Siin oleme vaadanud ikka puude järgi.

Seitsmenda Taeva asemele ja selle ümbrusesse peaks tulevikus kerkima 11 hoonet, millest üheksa on detailplaneeringu kohaselt eramud, kaks aga polüfunktsionaalsed.

Merisiili piirkonna detailplaneeringu tellinud Vello Väinsalu sõnul tähendab see seda, et Mere tänava äärde saab ehitada kaks hoonet, mis oleksid ühelt poolt elamud, teisalt aga saaks seal suvisel ajal mingisugust ärivõimalust pakkuda.

Võsu elanikule Kaie Masingule meeldib idee väga. “Kunagi oli siin seitse kauplust,” meenutas ta. Vihula vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnatalituse juhataja Ivar Lilleberg lisas, et vallavalitsuse seisukohast on uute äripindade loomine Mere tänava äärde igati teretulnud.

“Mere tänava ääres võiksidki olla hooned, mis on ühiskondlikus kasutuses, mitte suvilad,” lausus ta.

Küll oli Kaie Masing mures seetõttu, et detailplaneering ei ütle midagi O Kõrtsi vastu jääva tühja kinnistu kohta, mis on kasutusel parklana ning kus noored öösiti lällata armastavad.

Vello Väinsalu sõnul selle kinnistuga tal praegu konkreetseid plaane ei ole. “Keskkonnaamet soovitas teha eraldi planeeringud, sest sinna asju samas võtmes teha ei saa,” ütles kinnistuomanik.

Tema sõnul on mõistlik oodata, kuni ilmub konkreetse plaaniga huviline, ning siis sellest tulenevalt kinnistu planeering algatada.

“Olen heategevuslikus korras lubanud kinnistut tasuta parklana kasutada, ent viimasel ajal olen hakanud selle kasutust pisut piirama, vähemalt nii palju, et seal ei saaks autodega vabalt ringi tiirutada,” rääkis Väinsalu.

“Aga probleeme on muidugi ja need algavad öösel pärast kõrtsi sulgemist,” lisas ta.

Merisiili piirkonna planeerimise muutis planeerija Jaana Veskimeistri sõnul eriti keerukaks tõik, et püüti säilitada võimalikult palju puid. Lõpptulemuseks on see, et hoonete ja kolme tänava rajamiseks tuleb võtta maha vaid kaks puud. “Üks nendest on niikuinii kuivanud,” lausus Veskimeister.

Vello Väinsalu rääkis, et ehkki majade arhitektuuriline väljanägemine ei ole otseselt detailplaneeringu teema, on ehitusalad planeeritud nii, et igale neist oleks võimalik ehitada külge Võsu majadele omane veranda.

“Kui tavaliselt on planeeringutes ehitusala suur ja annab mänguruumi, siis siin oleme vaadanud ikka puude järgi,” ütles Jaana Veskimeister. Vihula valla ehitusmäärus näeb krundi minimaalseks suuruseks ette 1000 ruutmeetrit, keskkonnaamet soovitas aga 1200 ruutmeetri suuruseid krunte.

Veskimeister märkis, et suurem osa kruntidest ongi 1200-ruutmeetrised või veidi suuremad, kõige väiksem on aga 1012 ning kõige suurem 1462 ruutmeetri suurune.

Raudo Oolma avaldas lootust, et kui Seitsmes Taevas on maamunalt kadunud ja paberimajandus korras ning ehitusega saab alata, lisandub Võsule uusi toredaid inimesi. “Huvilisi, kes sellise imekauni koha peale endale kodu tahavad ehitada, peaks leiduma küll, ­Tallinn on ju siit näiteks 50 minuti kaugusel,” ütles ta.