Salaaias esineb lauljanna Hälis Rünk

Tänavu juunis Georg Otsa nimelise muusikakooli klassikalise laulu erialal lõpetanud Hälis Rünk jätkab sügisest lauluõpinguid Šotimaa Kuninglikus Konservatooriumis.

Klassikaline laul ei olnud lauljanna sõnul tema esmane valik Georg Otsa kooli sisse astudes. "Mind ennast oleks paelunud pop-jazz laul, kuid minu häälematerjali järgi suunati mind pigem klassikalise vokaali poole. Ma olin sellel erialal tõeline algaja ning kolme aasta jooksul olen ma õppinud klassikalist laulu armastama," meenutab ta. "Siiski on pop-jazz jäänud minu hobiks ja heaks eneseväljendusvahendiks. Minu sooviks on need kaks stiili omavahel harmoneeruma panna ning pakkuda kuulajale vaheldusrikast ning huvitavat repertuaari, kus ühel õhtul kõlab nii klassika, jazz, pop ja kes teab, ehk enamatki!"

Salaaia kontsert toimub nelja kilomeetri kaugusel Rakvere linnapiirist, lauljanna enda kodus. Täpsemad juhised, kuidas on võimalik minna kontserdipaika romantilist õhtut veetma, leiavad huvilised Salaaia konserdite lehelt Facebookist.

Kontsert on tasuta, kuid sooja südamega inimesed saavad toetada noore lauljanna sügisel algavaid õpinguid Šotimaa Kuninglikus Konservatooriumis.