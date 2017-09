Agar külapoliitik sattus valimiskätšis politseisse

Kõik sai alguse sellest, et valla bussiootepaviljonide seintele oli kleebitud endise vallavanema, praegu riigikogus oleva Toomas Väinaste kohta käiv teave, mida politsei antireklaamiks pidas.

Nimelt võrreldi seal Väinaste töötasu vallavanemana teiste vallajuhtide palgaga.

Korravalvurid lasid ootepaviljoni haldajal ehk vallal plakatid maha võtta. Turvakaamera salvestise abil said vallavõimud aimu, kes need üles pani. Selgus, et seda tegi hiljuti EKRE-sse astunud Marko Kask, kes kandideerib erakonna nimekirjas eelolevatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.

Kas see, et keegi on vallavanema suure töötasu teatele kirja pannud, on siis piisav põhjus teda ülekuulamisele viia?

Vinni vallavanem, keskerakonda kuuluv Rauno Võrno ütles, et info anti üle politseile ja edasi tegelevad sellega korravalvurid.

Vinni vallas EKRE nimekirjas kandideeriv Evelin Poolamets ei nõustunud politsei hinnanguga, et need trükised on reklaamid. Poolamets tugines reklaamiseadusele, mis sätestab, et “reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil”. Ta selgitas, et teate sisuks oli Ärilehe artikli väljavõte koos järgmise tekstiga: “2016. a oli vallavanem Toomas Väinaste kuutasu valda juhtides 3892 €. Vinni valla elanike keskmine palk on samal ajal Eesti madalamaid. Teiste samas suurusjärgus valdade juhtide töötasu oli poole väiksem. Valdade liitumisel suureneb Vinni vald 2 korda. Kui Keskerakond uuesti võimule valitakse, kas siis teeme Tallinna linnapeale palgaga ära?!!”

Ka ei olnud Poolamets rahul, et Marko Kask politsei huviorbiiti sattus. “Millisel õiguslikul alusel politsei vallajuhi palka avalikest allikatest tsiteerinud teate paneku eest Marko Kase vastu huvi tunneb, on hetkel selgusetu,” väitis Poolamets toimetusele saadetud kirjas. “Mind paneb nördima, et väikeses Vinni vallas sellised asjad toimuvad. Niisugune sündmuste käik meenutab väga Valgevenet või mõnd teist korruptiivset riiki. Kas see, et keegi on vallavanema suure töötasu teatele kirja pannud, on siis piisav põhjus teda ülekuulamisele viia? Mis on selle tegevuse eesmärk? Kas hirmutamine? Või ei kehti Vinni vallas Eesti seadused?”

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Marili Kohava ütles, et politsei hinnangul oli bussiootepaviljonis tegemist reklaamiga just seetõttu, et selle eesmärk oli suunata isiku käitumist valimistel ehk mitte valima konkreetset kandidaati. “Samuti oli viide erakonnale,” lisas Kohava, kelle sõnul alustati väärteomenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb ebaseaduslikku agitatsiooni. “Menetluse alustamine ei tähenda ilmtingimata kellegi karistamist, vaid eelkõige asjaolude väljaselgitamist,” täpsustas Kohava.

Toomas Väinaste ütles, et on EKRE tegevusest nördinud. Riigikogulase sõnul pole ta kunagi valimistel kellegi kohta midagi öelnud.