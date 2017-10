Tapal said valmis 25 miljonit maksnud hooned liitlastele

Nordecon andis Tapa sõjaväelinnakus kaitseinvesteeringute keskusele üle soomusmanöövervõime taristu esimese ja teise etapi ehitustööd, neist viimase ennetähtaegselt. Lisaks teedele-platsidele ja tehnokommunikatsioonidele valmisid esimeses etapis oluliste ehitistena alajaam, kasarmu ja toitlustuskompleks, tehnika varjualused ja hooldus- ning õppehooned, teises etapis valmisid veel täiendavad varjualused ja õppehooned, teatas Nordecon.

Esimese etapi kasarm on neljakorruseline, suletud netopinnaga üle 4600 ruutmeetri, selles on 300 majutuskohta ning 30 töökohta. Toitlustuskompleks on kahekorruseline, selles on suletud netopindala ligi 5500 ruutmeetrit, söökla on suuteline toitlustama päevas 3200 inimest.

Esimeses etapis valmisid kolm tehnika varjualust ja kaks hooldus-õppehalli koos pesulaga. Teises etapis valmis kolm hooldus-õppehalli ja kaks tehnika varjualust. Kokku asfalteeriti ligi 40 000 ruutmeetrit ja betoneeriti ligi 15 000 ruutmeetrit teid ja platse.

Ehitustööde maksumuseks kujunes kokku 25 miljonit eurot.