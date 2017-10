Tallinna poliitikud võiksid politsei küüsist pääsemiseks tulla Rakverre õppereisile

Poliitikud üritasid kohale saabunud politseinikele selgitada, et nemad pole ainsad, kes klaasi taga plakatit eksponeerivad. Nad ei teadnud, et Rakveres on see täiesti seaduslik. Ja mitte klaasi taga, vaid suisa kesklinnas.

Oma plakatit eksponeerib seal pikemat aega valimisliidu Rakvere Heaks nimekirjas kandideeriv Allan Jaakus.

Politsei on tema suhtes alustanud ka väärteomenetlust, mis veel kestab. Kuid pärast iluravi ilmus Jaakuse käru uuesti välja. “Politsei poolt koostatud ettekirjutused on täidetud,” kommenteeris juhtunut politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Marili Kohava. “Kontrollimise hetkel vastas haagis liiklusseaduse nõuetele ning politsei ei käsitle seda poliitilise välireklaamina.”