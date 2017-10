Haldusreformi järel muutub Eestis ligi 200 000 elukohaaadressi

“Haldusreformi tõttu teiseneb käesoleva aasta oktoobris-novembris erakordselt suur hulk aadresse. Muutub ligi 200 000 elukohaaadressi. Kui arvestada ka hoonestamata ja mitteelukondlike hoonetega maaüksusi, siis muutub kokku üle 400 000 Eesti aadressi,” ütles maaameti peadirektor Tambet Tiits. “Muutus puudutab eeskätt neid piirkondi, kus omavalitsused ühinevad,” märkis Tiits.

Nii suure hulga aadressiandmete muutuse tingib asjaolu, et peale haldusreformi on Eestis 79 kohalikku omavalitsust: 15 linna ja 64 valda. Reformi käigus saab uue piiri üksteist maakonda. Muutuvad ka paljude külade nimed, enamik neist Saare- ja Võrumaal, sest samas omavalitsuses ei või olla mitut samanimelist küla.

Maaameti aadressiandmete osakonna juhataja Mall Kivisalu tõi märkimist vääriva asjaoluna välja selle, et peale haldusreformi on Eestis viis niinimetatud linnalinna ehk linnasisest linna. Need on Haapsalu, Paide, Tartu, Pärnu ja Narva-Jõesuu.

“Kui inimesel tekib soov teada saada, milline on tema aadress pärast haldusreformi, kas see jääb samaks või mitte, saab ta maaameti geoportaali avalehel oleva aadressi teisendaja abil seda järele vaadata. Kui sisestada aadressi teisendaja otsingusse oma aadress, näidatakse ekraanil haldusreformijärgset aadressi,” juhendas Mall Kivisalu.

Maaamet on konsulteerinud ka Omniva (Eesti Posti) esindajatega. Omniva kinnitab, et posti sihtnumbreid ei ole plaanis sel aastal muuta ning kõik postisaadetised viiakse kindlasti kohale nii uue kui ka vana aadressi puhul. Küll aga rõhutab postifirma, et kirjale korrektse sihtnumbri lisamine on nüüd olulisem kui kunagi varem.

Haldusreformiga seotud aadressimuudatused tehakse lähtudes ruumiandmete seadusest masskannetena pärast kohalike omavalitsuste valimisi 2017. aasta oktoobris.