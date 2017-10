Priit Rätsep lõpetab profikarjääri

Kuus korda Eesti eest Rahvuste krossil võistelnud 2009. aasta juunioride Euroopa meistrile Priit Rätsepale ei tulnud joone allatõmbamine kergelt: "Olen viimaste nädalate jooksul palju oma motokrossikarjäälile mõelnud, kus ma olen täna ja mis saab homme, kuidas edasi. Peale pikka kaalumist olen jõudnud otsusele kõrgetasemelisele võidusõidule pidurit tõmmata ning alates järgmisest aastast suunata oma energia mujale. Otsus tuli minu jaoks raskelt, sest olen motokrossiga tegelenud armastuse ja pühendumusega pea 20 aastat. Krossimaailmas on hetkel rasked ajad, ning kuna mul pole õnnestununud maailma parimate tippsõitjate kõrvale küündida, on ainult motokrossi sõites elatist teenida keeruline, kui mitte võimatu. Puhtalt emotsioonide ja eneseteostuse nimel kahjuks jätkata pole mõistlik. Süda soovib ja räägib jätkamise kasuks, mõistus ütleb aga teisiti. Hetkel ma siiski ei välista võimalust, et osalen järgmisel aastal kodustel võidusõitudel, aga seda siis juba põhitöö kõrvalt ning oma lõbuks."

"Kogu mu karjääri jooksul on mind toetanud paljud head inimesed nii jõu kui nõuga. Mu ema ja isa on mu kõrval olnud kogu mu elu ning tänu neile ma kunagi üldse motokrossi karjäärini jõudsingi. Aitäh teile selle eest! Suur tänu ka vend Kristjanile, kellega koos me mööda Euroopat krossi pärast reisisime, ja trennides oli alati keegi, kellega võidu sõita ja oma kiirust kasvatada. Lapsepõlv oli meil väga hea. Eks viimastel aastatel me enam nii väga koos sõitmas ja võistlemas ei käinud, kuna ajad muutuvad, aga nüüd on minu kord see muutus teha ning sarnaselt Kristjaniga tavalise tööinimese leiba sööma hakata," rääkis tänavu kolmandat aastat järjest Läti meistriks tulnud Rätsep.

"Kindlasti väärib eraldi äramärkimist PMC Addinol Honda Racing meeskond eesotsas Juss Laansooga, kelle abiga olen viimasel ajal palju saavutanud - suurimad tänud teile kõige eest! Lisaks avaldan palju tänu kõikidele oma teistele toetajatele ja fännidele!"

PMC Addinol Honda Racing juht Juss Laansoo: "Soovin Priidule edasiseks edu! Otsus kindlasti oli raske, kuid kui sellised mõtted juba peas mõlguvad, siis peab nad ka realiseerima. Kõike, mis teed, peab tegema mõtestatult ning seda sihi ja hingega, siis on asjal ka jumet. Tänan Priitu omalt poolt meie pisikest tiimi esindamast ja endast 100 protsenti meie ettevõtmisesse panustamast."