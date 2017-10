inimene, kes on huvitatud Võsu arendamisest

Lugesin laupäevasest, 30.09 VT-st Võsu sadamahoonega seotud segadustest ja sain järjekordse kinnituse, et asjad Vihula vallas käivad küll eriti kummastavalt. Nüüd, kui kohalike omavalitsuste valimised on jõudnud üsna lähedale, oleks õige ka valjate silmad avada Vihula vallas toimuva tegelikkuse ees läbi inimese silmade kes on tahtnud tegeleda arendustega Võsul.