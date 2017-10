Vaata, kus kandidaadid pühapäeva õhtul pidutsevad

Kui EKRE seltskond istub erakonna büroos ning ka valimisliidu Rakvere Heaks rahvas saab kokku oma kontori ruumides, siis ülejäänud on kokkusaamispaigaks valinud mõne lõbustuskoha.

Reformierakond on juba aastaid valimistulemusi oodanud Berliini Trahteris ja sotsid Teatrikohvikus ning nii on see ka tänavu. IRL on aga kolinud kesklinnast Buena Vista Sofa Clubi.

Keskerakond ei ole veel otsustanud, kus valimispidu peetakse.