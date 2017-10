Mustav oapõld pakub siiski saaki

Osaühingu Voore Farm tootmisjuht Margus Lepp rääkis, et põllult üritatakse oasaak siiski kätte saada. “Kadudega küll, aga ilmselt erilisi probleeme ei teki,” ütles ta.

Mustav oapõld Viru-Jaagupi lähistel. / Marianne Loorents

Küll jääb Voore Farmil koristamata osa nisupõlde, sest lakkamatu vihm on oma töö teinud – ühelt poolt on terad idanema läinud, teisalt aga kõrred lihtsalt mädanenud ja viljapead seetõttu maha kukkunud.

Kaur Salus Rakke külje alt Pihlaspä talust ütles, et võrreldes mullusega on tänavusel saagikoristusel vähemalt see eelis, et põllud veel tehnikat kannavad. Samas nentis Salus, et loodetud 300 tonnist hernest jääb 200 tonni põllule. “Umbes 50 000 euroga saan vastu pükse,” lausus ta.