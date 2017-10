Põlula kalakasvandusest asustati jõgedesse lõhe ja siia noorkalu

Lõheasurkondade taastamise eesmärgil asustati Põhja-Eesti jõgedesse 21 200 kahesuvist noorkala, nendest Purtse jõkke 5200 ja Valgejõkke 16 000 isendit.

Põhja-Eesti jõgedesse asustati ka 54 700 samasuvist lõhe noorkala, nendest Purtse jõkke 11 400, Loobu jõkke 10 600, Valgejõkke 26 300 ja Pühajõkke 6400 isendit.

Kahesuvised lõhe noorkalad kaalusid keskmiselt 23 g ja samasuvised 7 g. Suurem hulk kalu jäi edasikasvatamiseks kasvandusse ja viiakse jõgedesse järgmisel kevadel.

Alates 2015. aasta sügisest kasvatatakse Põlulas katseliselt samasuviseid Pärnu poolsiirdesiigu. Möödunud sügisel oli raskusi marja saamisega, sest siiapopulatsioon on aastate jooksul muutunud Pärnu jões väga väikesearvuliseks. Saadi nii vähe marja, et üles kasvatada õnnestus ainult 6900 samasuvist siiga. See-eest olid need kalad hästi kasvanud ja elujõulised ning nende keskmine isendikaal oli asustamise ajal 33 grammi (tavaliselt kaalub samasuvine siig 15–20 g).

Asustamispaigad valiti Tartu ülikooli mereinstituudi soovituste järgi. Põhikriteeriumiks on toidukonkurentsi vältimine looduslike noorkaladega. Seepärast asustatakse kasvatatud kalad niisugustesse jõelõikudesse, kus puudub looduslike lõhilaste järelkasv.